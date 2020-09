Dennoch, die heftigen Kursrückschläge, zu denen es Anfang September an den Börsen kam, sind bisher noch nicht ausgeglichen. Nachdem der Dow Jones in einem ersten Rutsch von 29.100 bis 27.500 etwa 1.600 Punkte verlor, brachte er bisher nur eine mühsame Stabilisierung um 28.000 Punkte zustande. Sollte nun, was durchaus üblich ist, noch ein zweiter Rückschlag folgen, könnte der Dow hinab bis in den Bereich der 200-Tage-Linie sinken, die derzeit bei 26.300 verläuft. US-Technologieaktien zeigen die gleiche Schwäche, hier läge das kurzfristige Ziel nach einem solchen Verlaufsmuster im Bereich um 10.000 Punkte im Nasdaq-100-Index.