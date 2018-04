Kommt der Dax nicht bald über 13.000 Punkte, wird es gefährlich

Dass nun gleich wieder echte Investoren massiv einsteigen und damit die Erholung untermauern, ist unwahrscheinlich. An den großen Risiken des Aufschwungs hat sich nichts geändert. Ganz im Gegenteil: Gerade die führenden Technologieunternehmen, die bisher an der Spitze der weltweiten Hausse standen, geraten zunehmend ins Zwielicht. Die jüngste Erholung an der Nasdaq-Börse fiel nur verhalten aus.