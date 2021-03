Zweitens sind die Beteuerungen der Notenbanken, dass sie die Zinsen mittelfristig nicht anheben werden und sogar inflationäre Tendenzen in Kauf nähmen, nicht einfach Schall und Rauch. Mindestens bis 2023, so Fed-Chef Jerome Powell, werde die Null-Zinspolitik in den USA anhalten. In einem wohlwollenden Umfeld würden Anleger ein solches Statement als Freibrief für höhere Kurse ansehen – bei Aktien und Anleihen.