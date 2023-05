Wichtigster Rückhalt dafür sind stabile Einzelwerte wie Siemens, SAP oder Infineon, die mitten in der globalen Renaissance der Hightechindustrie stehen. Sie könnten den Dax, vielleicht zur Jahresmitte, wieder nach oben drehen lassen. Wer die Multikrisen-Baisse des Jahres 2022 überstanden hat, den sollte eine Korrekturbewegung im Aufwärtstrend 2023 nicht schrecken.



