Eingetreten ist dieser Fall in den vergangenen Jahrzehnten zweimal. In der Hightech-Krise kurz nach der Jahrtausendwende und in der Finanzkrise 2008. In beiden Fällen drehten die Aktienmärkte schon vorher ab, bevor in der Realwirtschaft Schwächen ans Licht kamen. Der Kursrückgang an den Anlagemärkten gab frühzeitig Signale für Fehlentwicklungen: unrentable Geschäftsmodelle im Internetboom; Überschuldungen und toxische Wertpapiere in der Finanzkrise. In beiden Fällen entwickelten die schweren Kursverluste dann auch noch eine Eigendynamik und verstärkten die Folgen des allgemeinen Abschwungs.