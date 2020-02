Riedls Dax-Radar Kurskorrektur zwischen Viren-Angst und Klima-Appeal

Würde man nur auf die Kurve des Dax blicken und die Nachrichtenlage komplett ausblenden, könnte man als Anleger eigentlich beruhigt sein. Nur an acht Tagen Ende Januar kam es bisher zu empfindlichen Rückschlägen, die zudem in der Zone der bisherigen Tiefpunkte um 12.900 Punkte aufgefangen wurden. Seitdem zieht der Dax wieder an und hat zwischenzeitlich fast das alte Top um 13.600 erreicht. Leben Börsianer mit ihrem Dax in einer Parallelwelt, oder blenden sie die vielfachen Risiken einfach aus – von den Gefahren einer Rezession bis hin zu einer möglichen Pandemie?