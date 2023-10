Für Aktien von Siemens Energy war das nach dem Debakel vom Juni schon der zweite Crash innerhalb weniger Monate. Extrembewegungen dieser Art sind ein Zeichen dafür, dass die Börse auf der Suche nach einer komplett neuen Bewertung einer Aktie ist. Natürlich, bei mehr als 30 Milliarden Euro Jahresumsatz wird sich dieses Unternehmen nicht in Luft auflösen. Die Aktie wird also selbst bei milliardenhohen Abschreibungen immer einen gewissen Wert widerspiegeln; aktuell sind es 5,5 Milliarden Euro, also knapp ein Fünftel des Jahresumsatzes.