Das Klebstoffgeschäft, das den größten Teil des Umsatzes einbringt, tritt derzeit zwar auf der Stelle. Dank der führenden Marktposition der Düsseldorfer fährt es aber gute Margen ein. Dazu kommen vermehrt positive Impulse: So werden etwa in der Produktion eines Elektroautos im Durchschnitt mehr als doppelt so viel Klebstoffe eingesetzt wie bei konventionellen Fahrzeugen. In den USA verstärkt sich Henkel mit einem Spezialisten für die Infrastruktur von Öl-, Gas- und Wassertransporten. Dazu kommen Innovationen wie gerade die Vorstellung eines wasserbasierten Dichtstoffs für Dosen in der Lebensmittelindustrie, bei dem sich der Einsatz von Additiven erübrigt und die Emission von Treibhausgasen um ein Drittel sinkt.



Dank höherer Preise, Sparmaßnahmen und wahrscheinlich nicht mehr ganz so stark steigender Kosten für Material und Energie dürfte Henkel 2023 mit bis zu 1,5 Milliarden Euro die Gewinnwende geschafft haben. In den nächsten Jahren sollten wieder Nettoerträge im Bereich um zwei Milliarden Euro möglich sein; das wären Ergebnisse, wie sie Henkel in den guten Jahren 2016 bis 2019 erzielte. Damals standen die im Dax notierten Henkel-Vorzugsaktien zwischen 100 und 130 Euro. Kurzfristig wäre es gut, wenn sich die Aktie in einer allgemeinen Marktkorrektur über 65 bis 68 Euro hält. Ein Anstieg über 78 Euro könnte dann einen längeren Aufwärtstrend einleiten.