In den vergangenen zehn Tagen hat der Dax in der Spitze 1100 Punkte verloren. Dieser Rückschlag war fast so heftig wie der Einbruch Ende Januar bis Anfang Februar. Der jüngste Abwärtsdruck ist größer als die Aufwärtsdynamik von April bis Mitte Juni. Zudem lagen die Hochpunkte von Mai und Juni unter den Rekorden von November und Januar. Beides sind klassische Signale dafür, dass der Gesamtmarkt ernsthaft angeschlagen ist.