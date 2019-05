Wie ein Spielball springen die Börsen auf und ab, je nachdem, in welche Richtung die Äußerungen des US-Präsidenten deuten. Dabei ändert dieses Hin und Her am großen Umfeld der Kapitalmärkte nichts: Seit den Neunzigerjahren, nach dem Niedergang der alten Sowjetunion und der mühsamen Entwicklung des neuen Russland, sind die USA und China die zwei verbliebenen Weltmächte, um die nun die großen Auseinandersetzungen kreisen. Das gilt für die aktuellen Konflikte im mittleren Osten genauso wie für den wirtschaftlichen Wettlauf – von der neuen Seidenstraße bis zum Zugang zu Rohstoffen in Afrika und Südamerika.