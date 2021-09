Mit Airbus kommt eine brisante Aktie neu in den Dax. Jahrelang galt die Flugzeugindustrie aus ausgesprochene Wachstumsbranche, und dass die entsprechenden Unternehmen auch in verwandten Geschäftsfeldern unterwegs waren – von der Rüstung bis zur Raumfahrt – wurde als weitere technische Qualifikation angesehen. Entsprechend stark ist die Aktie bisher gelaufen: Von 2009 bis 2020 hat sich Airbus versechzehnfacht. Airbus ist viermal so stark gestiegen wie der Dax, der in dieser Zeit immerhin von 3700 auf 13.700 Punkte geklettert ist.