Hochspannung verspricht die Entwicklung bei Bayer. Schon seit einigen Wochen zieht die Aktie langsam an, obwohl beim größten Problem, den juristischen Altlasten aus der Monsanto-Übernahme, noch keine abschließende Entspannung in Sicht ist. Das aber ist 2022 nun möglich. Entscheidend wird sein, was das Oberste Gericht in den USA in den nächsten Monaten zu den Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat sagt.



Brisant dabei ist, dass Bayer wahrscheinlich ohnehin vor einer grundlegenden Neuorientierung steht. Die Konzeption des integrierten Konzerns aus Pharma und Agrarchemie ist offensichtlich fehlgeschlagen. Wenn durch die Entscheidung des Obersten Gerichts ein Schlussstrich unter das langjährige Monsanto-Debakel gezogen wird, dürfte in Leverkusen ein Neustart beginnen. Und das könnte eine Aufspaltung in die großen Einheiten Gesundheit und Agrarchemie zufolge haben. Goldman Sachs hat hier einen Unternehmenswert von 90 Milliarden Euro hochgerechnet. Selbst nach Abzug einer angenommenen Maximalbelastung in Sachen Monsanto von 15 Milliarden Euro bliebe ein Wert von 75 Milliarden. Und der läge weit über der aktuellen Marktkapitalisierung. Bayer ist die heißeste Turnaround-Spekulation unter den großen Unternehmen hierzulande.