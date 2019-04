Wenn der wichtigste Wert im Dax langfristig gute Aussichten bietet, ist das eine Stütze für den Gesamtmarkt. Und SAP ist nicht allein. In dem Moment, in dem SAP den stärksten Kursgewinn seit Jahren erzielt, springt in Amerika Microsoft nach guten Geschäftszahlen auf einen Börsenwert von einer Billion Dollar. Microsoft hat in den vergangenen Jahren eine strategisch erfolgreiche Entwicklung absolviert: vom Windows-Anbieter hin zu einem umfassenden Konzern für Software, Internet, Daten und Cloud-Geschäft. Dass Microsoft-Aktien nun auf ein All-Time-High vorgedrungen sind, gibt für Amerika das gleiche Signal wie hierzulande SAP: Das Tempo wird an der Börse wieder von den High-Tech-Champions vorgegeben.