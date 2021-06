Mit einer Jahresrate von 5,0 Prozent hat die Inflation im Mai in den USA einen neuen Höchststand erreicht. Die lebhafte Nachfrage in der durch Konjunkturhilfen und Geldpolitik angefeuerten Wirtschaft, Engpässe bei Arbeitskräften, Rohstoffen und Schlüsselmaterialien treiben die Preise. In Europa sind die Inflationsraten zwar bisher erst halb so hoch wie in den USA; doch die Dynamik, mit der sie sich nun auch hier nach oben schrauben, ist so stark wie seit gut zehn Jahren nicht mehr.