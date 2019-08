Dagegen läuft der Run in die klassischen Krisenwährungen, vor allem in den Schweizer Franken und in den japanischen Yen; auch in den US-Dollar – was Donald Trump gar nicht gefällt. In die Defensive geraten deshalb immer mehr Schwellenländerwährungen: Der argentinische Peso dürfte bald ein neues Tief ansteuern. Der mexikanische Peso hat seine Erholung unterbrochen, der brasilianische Real droht wieder abzukippen, der südafrikanische Rand ist weit von einer Stabilisierung entfernt. Mit dem Verfall der Rohstoffpreise geraten die Ölwährungen unter Druck: der russische Rubel und selbst die norwegische Krone.