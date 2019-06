Dass der Dax auf dem erwarteten Niveau um 11.600 Punkte, dem Bereich der 200-Tage-Linie, erst einmal gedreht hat, ist ein gutes Zeichen. In New York kam es zu ähnlichen Signalen. Das hier am 17. Mai vorgezeichnete Szenario einer ansteigenden 100-Tage-Linie, die zugleich die trägere 200-Tage-Linie von unten nach oben schneidet, ist im Dax mittlerweile eingetreten. Ein solches klassisches Kaufsignal gab es letztmals im Februar 2015 und im September 2016 – in beiden Fällen folgte danach ein starker, mittelfristiger Anstieg.