Riedls Dax-Radar Nächster Anlauf: 14.000 Punkte

Fazit für den Dax: Natürlich ist der Aktienmarkt nach der starken Kletterpartie der vergangenen Monate anfällig für Rückschläge. Dass er sein Hoch um 13.600 Punkte nicht gleich im ersten Zug überwunden hat, ist kein Zeichen von Schwäche, sondern eine gängige Entwicklung um solche entscheidenden Kursmarken. Der Dax verläuft in einem klaren Aufwärtstrend, die aktuellen Kurse liegen deutlich, aber nicht übertrieben weit, oberhalb zentraler Durchschnittslinien. Die Einzelwerte bestätigen das positive Bild: Bei 21 der 30 Dax-Aktien verlaufen die aktuellen Kurse oberhalb ihrer 200 Tage-Linie, das ist eine Quote von 70 Prozent, also eine stabile Hausse-Verfassung des Marktes. Kurzfristig wäre es gut, wenn der Dax bei seinen Schwankungen nicht unter 13.400 Punkte fällt, mittelfristig liegt die nächste Auffangzone bei rund 13.000 Punkten. Auf der Oberseite liegen die nächsten Ziele um 14.000 Punkte.