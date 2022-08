Riedls Dax-Radar: Nächster Stärketest für deutsche Aktien

Als zu Beginn des Jahres durch die nachträglich veröffentlichten Protokolle der Fed offensichtlich wurde, dass die amerikanische Notenbank einen restriktiven Kurs einschlagen würde, kippten die Aktienmärkte ab. Aus den neuesten Veröffentlichungen der US-Notenbank jedoch werden die Märkte nicht so richtig schlau: Einerseits ist in den jüngsten Fed-Protokollen zu spüren, dass es in Notenbankkreisen durchaus Bedenken gibt, angesichts abflauender Wirtschaft die Zinsen weiter in großen Schritten heraufzusetzen. Auf der anderen Seite aber verharrt die Inflation in Amerika insgesamt auf so hohem Niveau, dass weitere, deutliche Zinsschritte notwendig erscheinen. Und bei der Rückführung der Liquidität durch den Abbau ihrer Bilanz, den die Fed erst zögerlich begonnen hat, könnte die Notenbank von September an den Geldhahn dann doch deutlicher zudrehen.