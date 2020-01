Riedls Dax-Radar Der Erfolg von Tesla wird zum Motor für die Börse

Als nun weltweit führender Industriegasekonzern profitiert Linde ganz besonders von der enorm steigenden Nachfrage nach Wasserstoff, der für Brennstoffzellen eingesetzt wird. Linde kommt dabei seine starke, internationale Marktstellung zugute, die durch die Fusion mit Praxair noch ausgebaut wurde. Zudem besteht auf dem Weltmarkt – im Gegensatz zur hiesigen Diskussion um E-Auto versus Wasserstoffwagen – auch kein Widerspruch zwischen Brennstoffzellen und Akkus. Wasserstoff in Brennstoffzellen für Häuser und Industrie ist groß im Kommen. Weitsichtige Unternehmen wie Panasonic in Japan bieten deshalb Kernprodukte für beide neue Energielösungen an.