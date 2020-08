Wenn Trends am Kupfermarkt einmal begonnen haben, laufen sie in der Regel über mehrere Jahre. Die Entwicklung am Kupfermarkt spricht also dafür, dass die allgemeine Konjunktur nach dem Coronatief womöglich sogar in einen längeren Aufschwung übergehen kann und dabei besonders vom Wachstum neuer Technologien angeschoben wird.