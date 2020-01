Fazit: Nachhaltig überwunden ist eine solche große Widerstandszone in der Regel erst, wenn der Index sie um mindestens drei Prozent übertrifft. Das wäre erst bei rund 14.000 Zählern der Fall. 2013 und 2017 hat es mehrere Monate gedauert, bis der Dax den nachhaltigen Bruch einer solchen großen Widerstandszone geschafft hat. Damit könnte es auch jetzt erst einmal im Zuge des entspannten politischen, monetären und wirtschaftlichen Umfeldes hektische Kursbewegungen zwischen 13.500 bis 14.000 Punkte geben. Trotz guter allgemeiner Marktverfassung sollte es sich für Anleger lohnen, dabei auf aussichtsreiche und nicht überbezahlte Einzelwerte zu setzen. Wie in den ausführlichen Analysen aller Dax-Werte in WirtschaftsWoche 53/2019 zu lesen ist, könnten Favoriten dabei die Technikwerte SAP und Infineon sein, dann die Comeback-Aktien E.On und RWE, stabile Marktführer wie Allianz und Beiersdorf sowie Dauerläufer wie MTU, Vonovia oder die Deutsche Börse. Und wer mit einer Erholung der Krisenbranche Auto rechnet, kann auf Volkswagen und BMW setzen.