Doch auch wenn die Fed die Zinsen nicht mehr ganz so stark anheben sollte und sie damit womöglich die Wende zu einer moderateren Geldpolitik vorbereitet, könnte es für die Aktienmärkte ungemütlich werden. Sowohl in den vergangenen zwei Jahrzehnten (in den Jahren 2000, 2007 und 2019) als auch in der Inflationsphase um die Siebzigerjahre (1969, 1973, 1981) kam es nach den jeweils ersten Zinssenkungen der Fed zu einem Einbruch an den Aktienmärkten. Der Grund dafür: Die Aussicht auf die bevorstehende Zinswende nach unten hatten die Börsen in den Monaten davor schon durch massive Kursaufschläge vorweggenommen.