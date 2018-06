Riedls Dax-Radar: Neue Zinshoffnungen für die Aktienmärkte

Die amerikanische Notenbank hebt die Leitzinsen an – und nichts passiert an der US-Börse. Die europäische Notenbank bereitet den Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik vor – und der Dax geht durch die Decke. 300 Punkte gewann der Index in wenigen Stunden, das war der stärkste Kursanstieg, seit die Kurse im Frühjahr nach oben gedreht haben. Wenn ein Aktienmarkt so heftig reagiert, ist das ein Zeichen für eine wichtige Veränderung – offensichtlich hin zum Positiven.