Das Problem dabei: Sollte es an den Anleihemärkten – und darauf deuten die massiven Verluste der Bonds – nach vier Jahrzehnten Zinsrückgang wirklich zur großen Wende gekommen sein, dann dürfte es mit einigen Monaten schwacher Kurse nicht getan sein. In der Finanzkrise dauerte es vom Hoch aus gemessen 15 Monate, bis die Aktien ihren Tiefpunkt erreichten; in der Hightech-Baisse nach der Jahrtausendwende waren es 36 Monate. In der aktuellen Baisse sind nicht einmal sechs Monate sinkender und schwankender Märkte überstanden.