 Riedls Dax-Radar: Neue Zitterpartie an den Börsen

Dennoch kann Daimler derzeit nicht zur großen Offensive ansetzen. Erst im Mai wird der neue Chef Ola Källenius zur Hauptversammlung die strategische Richtung präsentieren: Von der Elektromobilität über den Ausbau des klassischen Geschäfts bis hin zur neuen Unternehmensstruktur unter dem Dach einer Holding.



Bis dahin besteht für Daimler-Aktien eine Hängepartie. Aktuell zeigt sich das in schwachen Kursen, die wahrscheinlich in der laufenden Marktkorrektur noch einmal den Bereich der jüngsten Tiefen zwischen 50 und 45 Euro ausloten. Doch wenn Deutschland und Europa nicht in einer richtig schweren Rezession abkippt, dürfte Daimler 2019 aus dem Verkauf von wahrscheinlich 3,5 Millionen Fahrzeugen an die acht Milliarden Euro netto ziehen und mindestens eine Dividende auf dem zuletzt reduzierten Niveau zahlen. Das ergäbe bei Kursen um 50 Euro 6,5 Prozent Rendite.