An den Anlagemärkte gibt es derzeit eine Entwicklung, die zu dieser langfristig expansiven Politik der Notenbanken passt: Die nachhaltige Stärke der Technologieaktien. Hightechs gelten als zinssensitiv, weil viele Unternehmen hier keine Gewinne erwirtschaften und deshalb bei steigenden Zinsen höhere Finanzierungskosten stemmen müssen. Für die führenden Werte der Branche wie Apple oder Microsoft gilt dieser Zusammenhang zwar so nicht, dennoch orientieren sich viele Hightech-Anleger am Zinsverlauf: So wie im Frühjahr, als die Technologiebarometer Nasdaq und TecDax parallel zu den gestiegenen Renditen an relativer Stärke gegenüber Dax und Dow Jones einbüßten.