An den Märkten macht sich diese Neuorientierung umso stärker bemerkbar, da sich auch in Amerika die Situation verändert. Zwar hat die Fed genauso wie die EZB die Zinsen um einen Viertelprozentpunkt angehoben, doch das Umfeld sieht anders aus. Während sich in Europa die Zeichen für eine Wirtschaftsabschwächung verdichten, vor allem auch in der größten Volkswirtschaft, in Deutschland, ist die US-Konjunktur nach wie vor robust. Im zweiten Quartal wurde in den USA das Wachstum mit 2,4 Prozent im Nachhinein deutlich nach oben gesetzt.