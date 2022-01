Von Coronarisiken gebeutelt wurden in den vergangenen zwei Jahren besonders die Autohersteller. Auch BMW musste zuletzt im vierten Quartal wiederum einen Absatzrückgang hinnehmen. Insgesamt aber konnten die Bayern im schwierigen Jahr 2021 mit gut 2,5 Millionen Fahrzeugen mehr verkaufen als jeder andere Premiumhersteller weltweit. Dauerrivale Mercedes wurde leicht überholt, der einstige Angstgegner Audi regelrecht abgehängt. Mehrere neue Modell stehen am Start, der Absatz von E-Autos zieht an, Renditen und Gewinne steigen. Und auch wenn die Designsprache der Bayern bei europäischen Käufern zuletzt für Irritationen sorgte, auf den wichtigen Märkten in Asien kommt das an – vor allem in China. Mit der Mehrheit am Gemeinschaftsunternehmen mit Brilliance dürfte der bisher schon hohe Gewinnanteil, den BMW hier einfährt, weiter steigen.