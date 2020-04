Mittelfristig ist das durchaus ein Zeichen von Stärke, das für ein moderates Szenario in den nächsten Monaten spricht. Es zeigt, dass der Crash verarbeitet wurde und die Aktienmärkte sich langsam wieder an die Zeit nach der Krise vortasten.



Kurzfristig steckt darin aber ein Problem: Wenn man den ersten Rückschlag, der im Dax auf rund 8000 Punkte ging, nicht als schlimme Übertreibung nach unten einstuft, sondern als angemessene Reaktion auf den heftigen Wirtschaftsabsturz, dann steckt in der jüngsten Erholung schon wieder eine gehörige Portion Optimismus. Und ob dieser frühe Optimismus gerechtfertigt ist, darf bezweifelt werden.



Die erste Phase des Coronacrashs dauerte vom Top bis zum Tief vier Wochen und bescherte dem Dax in der Spitze 5540 Punkte Verlust. In der Erholung, die seitdem läuft, machte er bisher 2560 Punkte gut, also rund die Hälfte der vorangegangenen Verluste.



Diese Erholung dauert bisher ebenfalls vier Wochen. Sowohl vom Ausmaß der Kursschwankungen (doppelt so stark runter, halb so stark rauf) als auch von der gleichen zeitlichen Dauer zeigt die Erholung das typische Bild einer Reaktionsphase zum vorangegangenen Crash.