Keine Kurve zeigt die grundlegende Veränderung, die sich an den weltweiten Wertpapiermärkten seit einigen Wochen abspielt, so plastisch wie der Verlauf der Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen. Noch bis Anfang März, als die Renditen auf über 4,0 Prozent gestiegen waren, sah es so aus, als ob es nun in Richtung fünf Prozent gehen könnte; letztmals hatten die Zinsen kurz vor der großen Finanzkrise 2007 dieses Niveau erreicht. Damals ging es schon vor den ersten Schockwellen aus der Bankenwelt mit den Zinsen dann wieder nach unten. Auch jetzt haben sich die Renditen innerhalb von vier Wochen um einen ganzen Prozentpunkt verringert.