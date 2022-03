Das Angstbarometer V-Dax hat mittlerweile das Niveau um 40 erreicht. In Amerika ist der Fear-and-Greed-Index zuletzt bis auf 22 abgesunken. Beides signalisiert beginnende Panik. So gesehen wäre es nicht überraschend, wenn die weltweiten Aktienmärkte in den nächsten ein bis zwei Wochen ihren panischen Tiefpunkt erreichen würden – um dann im Frühjahr in einer dynamischen Reaktion wieder kräftig nach oben zu reagieren.



