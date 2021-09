Bei der Rücknahme ihrer expansiven Geldpolitik kommt die amerikanische Notenbank gut voran. Zwar führten Lieferengpässe und immer wieder aufkommende Coronawellen dazu, so die Fed in ihrem jüngsten Statement, dass sich die konjunkturellen Erwartungen für dieses Jahr und die nächsten Jahre etwas abkühlten. Doch zum einen bleibt im Szenario der Notenbank auch dann noch ein respektables Wachstum übrig; zum anderen könnte die nicht ganz so stürmische Konjunktur mittelfristig die aktuelle Inflation wieder dämpfen. Die ist derzeit mit gut fünf Prozent in den USA ausgesprochen hoch; und Fed-Chef Jerome Powell räumt auch ein, dass sie sich etwas zäher halten dürfte, als ursprünglich erwartet. Dennoch bleibt es beim bisherigen Zukunftsbild der Fed, dass sich die Preissteigerungen in den nächsten Jahren wieder in den Zielbereich um zwei Prozent abkühlen sollen. Der Arbeitsmarkt entwickle sich stetig, eine Überhitzung sieht die Fed hier nicht.