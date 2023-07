Riedls Dax-Radar: Pokern auf Zinsentspannung und gute Unternehmenszahlen

Ob es in diesem Tempo weitergeht, ist fraglich. Ein wesentlicher Teil der Inflationsentspannung ist auf die Beruhigung an den Energiemärkten zurückzuführen. Die hier wichtigste Kurve, der Ölpreis, hat sich seit den Spitzen von über 120 Dollar in der ersten Hälfte vergangenen Jahres zuletzt auf unter 80 Dollar abgebaut. In Mai und Juni, den Monaten mit den besonders deutlich gesunkenen Inflationsraten, lag er mit einem Durchschnittswert von nur noch 75 Dollar für ein Fass Brent so niedrig wie zuletzt im Herbst 2021.