Dass es auch anders, robuster geht, zeigt Siemens. Der wieder einmal verkündete Umbau – dieses Mal weg vom Schwerpunkt Kraftwerke hin zum Digitalkonzern – kommt an den Märkten so gut an, dass Siemens-Aktien derzeit zu den stabilsten Industriewerten gehören. Darin steckt eine historische Dimension, wenn man bedenkt, wie tief der einstige große Rivale General Electric in der gleichen Zeit gesunken ist. Nachdem sich Siemens-Aktien zwischen 90 und 100 Euro stabilisiert haben, dürften sie in den nächsten Monaten die Abwärtstendenz der vergangenen zwei Jahre beenden und könnten mittelfristig in Richtung 130 Euro vordringen.