Die Angst vor einem neuen Crash geht um. Die Coronazahlen, vor allem in Europa und in den USA, werden schlimmer, obwohl seit Wochen neue Lockdown-Maßnahmen in Kraft sind. Es ist absehbar, dass es direkt nach Weihnachten zu weiteren, womöglich massiven Einschränkungen kommt. In den USA hat sich der neu gewählte Präsident Joe Biden den Kampf gegen die Pandemie groß auf die Fahnen geschrieben.