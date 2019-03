Die zweite Folge deutet sich bei den Zinsen an. Geduldig werde die Notenbank, so Fed-Chef Jerome Powell, bei weiteren Zinsschritten vorgehen. Am Kapitalmarkt sind die Renditen für zehnjährige US-Anleihen in den vergangenen Monaten von 3,2 Prozent auf 2,6 Prozent gesunken. Seit einigen Wochen pendeln sie um 2,7 Prozent.



Ein weiterer Zinsrückgang ist im Umfeld der robusten Konjunktur wenig wahrscheinlich. Eher könnte es am Kapitalmarkt sogar eine Gegenbewegung geben, in der die US-Renditen erst einmal wieder in Richtung drei Prozent klettern. In Europa dürfte das die Renditen für die zehnjährigen Bundesanleihen, die aktuell bei 0,2 Prozent liegen, auf 0,4 bis 0,5 Prozent hochziehen.