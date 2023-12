Riedls Dax-Radar Riskante Wette auf die Notenbanken

Natürlich, mit 3,2 Prozent in den USA und 2,4 Prozent in Europa ist die Inflation in der Tat substanziell gesunken. Selbst im mittleren Bereich um vier bis fünf Prozent gab es kein längeres Plateau. Andererseits ist auch das Wirtschaftswachstum geschrumpft; vor allem in der EU, in der es hart gegen Null geht. In den USA sollte es immerhin noch deutlich über ein Prozent liegen.