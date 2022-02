Noch nicht reagieren konnten am ersten Tag der Krise die US-Börsen, deren offizieller Handel feiertagsbedingt geschlossen war. Die weltweit gehandelten Termininstrumente und Indexindikationen auf US-Aktien deuten aber ebenfalls auf Verluste hin. Dennoch, bis Dienstagvormittag, vor dem Start des offiziellen Aktienhandels an den amerikanischen Börsen, ist die Entwicklung im Dow Jones und im S&P 500 robuster als an den europäischen Aktienmärkten. Aus Sicht der Börsen hat die Eskalation der Krise für Europa wesentlich gravierendere Folgen als für die USA.



Der US-Markt erlebt sogar wichtige Kapitalzuflüsse. Besonders begehrt sind zwischenzeitlich wieder amerikanische Staatsanleihen, deren Kurse kräftig anziehen. Damit sinken automatisch die Renditen. Wie stark dieser Effekt ist, zeigt die erste Reaktion auf den russischen Vormarsch: Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen, die sich schon in den vergangenen Tagen aus geopolitischen Gründen von 2,06 Prozent auf 1,95 Prozent abgebaut hat, rutscht in einem Zug bis auf 1,85 Prozent durch. Das ist der stärkste Rückgang, seit die jüngste Zinsrally Anfang Dezember begann. Eine neue Tendenz allerdings haben die US-Zinsen damit nicht eingeschlagen. Dazu müssten sie unter die Zone um 1,70 Prozent sinken; das erscheint derzeit unrealistisch.