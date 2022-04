Die jüngste Erholung an den Börsen kommt dabei keineswegs überraschend. An der amerikanischen Technologiebörse ist der Nasdaq-100-Index seit Anfang April in zwei typischen Abwärtsschüben bis auf 13.000 Punkte zurückgekommen; hier lag das mittelfristige Tief, das im Februar und im März erreicht worden war. Auch in der ersten Hälfte 2021 kam es hier zu mehreren Konsolidierungen. Dazu passen die jüngsten Unternehmenszahlen: vergleichsweise gut von Apple, nicht so gut von Amazon. So, wie sich die Renditen schubweise nach oben bewegen, haben die US-Aktienmärkte noch keinen tragfähigen Boden gebildet.