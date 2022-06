Besonders sichtbar ist das am Angstbarometer V-Dax, der aus den erwarteten Schwankungen am Optionsmarkt errechnet wird. Derzeit pendelt der V-Dax um einen Wert von 30, in Panikphasen des Aktienmarktes schnellt er aber auf 50 bis 80 hoch. Einfach gesagt bedeutet das: Am Aktienmarkt herrscht zwar eine deutlich erhöhte Nervosität, es besteht aber noch keine Ausverkaufspanik.