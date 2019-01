Die Börse jubelt erst einmal über die Aussicht, dass die Notenbankzinsen nicht durch die Decke gehen. Die neuen Signale kamen gerade rechtzeitig. Dow Jones und Nasdaq 100 hatten durch ihren Absturz auf 22.000 beziehungsweise 6.000 Punkte ihr kurzfristiges Abwärtskontingent voll ausgefahren. Zeit für eine Kurserholung, so lautete hier an dieser Stelle vor einer Woche der Tenor. In fünf Tagen hat der Dax 600 Punkte gutgemacht.