Riedls Dax-Radar Schwache Konjunktur stützt schwache Kurse

Für die Börsen könnte hier eine wichtige Unterstützung entstehen. Die Angst vor hohen Zinsen und der vor allem in den USA begonnene Zinsanstieg gehört zu den Hypotheken für den Aktienmarkt. Die wichtigste Zinskurve, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen, kletterte in den vergangenen Wochen bis auf 3,3 Prozent. Zweimal, Anfang Oktober und Anfang November, liefen die Bonds dieses Niveau an. Mit den Schwächesignalen der Wirtschaft und den rückläufigen Ölpreisen ging es dann aber mit der Rendite wieder nach unten. Derzeit liegen sie noch bei gut drei Prozent.



Ob der Zinsanstieg, der am US-Kapitalmarkt Mitte 2016 begonnen hat, damit schon zu Ende ist, dürfte noch offen sein. Dennoch wächst die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht zu einem Durchmarsch der Rendite auf 3,6 Prozent und mehr kommt, sondern womöglich zu einer längeren Seitwärtsphase, die sich zwischen 2,6 und 3,3 Prozent abspielen könnte.