Riedl's Dax-Radar: September-Showdown an den Börsen

Mit 9,1 Prozent erreicht die Inflation in der EU im August einen neuen Höchststand. Die Hoffnung, dass sich die Teuerung etwa wegen der zuletzt nachgebenden Rohölpreise entspannt, dürfte damit bis auf weiteres verflogen sein. Am US-Anleihemarkt haben die Renditen für zehnjährige Staatsanleihen schon wieder 3,26 Prozent erreicht; in der EU sind die Renditen der führenden zehnjährigen Bundesanleihen auf 1,54 Prozent geklettert. Es dürfte nur eine Frage von Wochen sein, bis die beiden weltweit wichtigsten Anleihebarometer ihre Rendite-Spitzen vom Juni erreichen – und dann wahrscheinlich darüber hinaus klettern. In diesem Umfeld wird es immer wahrscheinlicher, dass die europäische Notenbank EZB (am 8. September) und die amerikanische Fed (am 20. und 21. September) bei ihren nächsten Sitzungen deutliche Zinserhöhungen beschließen. Zudem wird die Fed beim Abbau ihrer Bilanzsumme in diesem Monat ihr Tempo verdoppeln.

