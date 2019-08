Riedls Dax-Radar: Showdown um den Börsentrend

Die Erwartungen an Jerome Powell sind hoch. Den meisten Anlegern wäre es wohl am liebsten, wenn der Chef der Fed beim aktuellen Treffen der Notenbanker in Jackson Hole, Wyoming, sich klar zu einem Zyklus neuer Zinssenkungen bekennen würde. Das aber wird er wahrscheinlich nicht tun. Die US-Wirtschaft hat zwar merklich an Tempo verloren, insgesamt ist jedoch weiterhin ein Wachstum im Bereich um zwei Prozent möglich. Größtes Risiko sind die Folgen der internationalen Handelskonflikte.