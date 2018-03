Riedls Dax-Radar: Showdown um den großen Börsentrend

An den europäischen Zinsmärkten sind die Renditen in den vergangenen Wochen deutlicher gesunken als in den USA. Bei den zehnjährigen Bundesanleihen ging es von 0,76 Prozent auf 0,57 Prozent nach unten. Hintergrund sind die wachsenden Unsicherheiten in Europa. Zwar stimmt in den meisten Ländern die Wachstumskurve der Wirtschaft, doch die Risiken werden sichtbarer: von realen Brexit-Problemen über die Schwäche Italiens und die nationalen Tendenzen in Osteuropa bis zum drohenden Handelskrieg mit den USA.