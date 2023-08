An den guten Aussichten von Infineon indes hat sich nichts geändert. Auch wenn sich die Chipbranche in den nächsten Monaten etwas abschwächen sollte (was in dieser zyklischen Branche völlig normal ist), wird sich der Bedarf von Halbleitern für E-Autos, neue Energien und Sicherheitstechnik nicht verringern. Und Investitionen in neue Technik wie in Malaysia sind langfristig ein Vorteil, der Infineon früher oder später zusätzlichen Auftrieb verleihen dürfte.