Allerdings, in den Zahlen der Ökonomen ist von einem massiven Anstieg der Inflation bisher kaum etwas zu sehen. Im Gegenteil, in den USA lag die Teuerung zuletzt bei 1,4 Prozent, in Europa pendelt sie um 1,5 Prozent. Zwar rechnen die meisten Volkswirte im Laufe des Jahres mit einem Anstieg, der womöglich in den Bereich um zwei Prozent gehen könnte, danach aber eher wieder abflaut – weil es wirtschaftlich nach wie vor Überkapazitäten gibt, mit denen Preissteigerungen aufgefangen werden können; oder weil die Ausweitung der Produktion bei Rohstoffen die derzeit preistreibenden Defizite mittelfristig wieder ausgleicht.