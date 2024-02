Schritt für Schritt kommt der Labor- und Biotechzulieferer Qiagen aus dem Tief nach der Coronakrise. So ging der Umsatz im vergangenen Jahr zwar noch einmal um acht Prozent auf 1,8 Milliarden Euro zurück; im vierten Quartal aber kam es zu einem kleinen Plus von zwei Prozent. In den nächsten Monaten rechnet Qiagen mit einer verhaltenen Tendenz, die sich dann im späteren Jahresverlauf beleben könnte. Vor allem soll sich dabei der Lagerabbau bei den Kunden bemerkbar machen, die zuletzt immer noch von hohen Beständen zehrten, die in der Coronakrise aufgestockt wurden. Neue Impulse gibt es zudem durch den Ausbau des profitablen Geschäfts mit Datenanalyse und Bioinformatik.