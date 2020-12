Daimler hat für die Wende zur Elektromobilität etwas Zeit gebraucht, doch nun kommen die Stuttgarter hier in immer mehr Bereichen in Fahrt. Das Lastwagengeschäft dürfte durch die wirtschaftliche Erholung anziehen, in Asien läuft der Verkauf margenstarker Luxusautos keineswegs schlecht. Um 60 Euro hat die Aktie ein wichtiges Zwischenziel erreicht. Ein moderater Rücksetzer in den Bereich um 50 wäre kein Problem, sondern könnte sich als Kaufgelegenheit erweisen.