Der Dax bekommt das direkt zu spüren – wie die Prognosesenkung von Siemens zeigt, der wichtigste, breit aufgestellte Industriekonzern der deutschen Börse. Dabei sind die bisherigen Zahlen von Siemens gar nicht so schlecht. Was die Anleger derzeit irritiert, sind die eingetrübten Aussichten. Für Siemens ist das umso problematischer, weil der Konzern gerade in einer Restrukturierungsphase steckt und Anleger eigentlich Hoffnung schöpfen wollten.